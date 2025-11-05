Spettacolo Teatrale “Le mille e una notte”

Venerdì 21 novembre alle 21.00 il Cenacolo Francescano ospita ancora una volta l’attore lecchese Carlo Decio che dopo il successo della scorsa stagione con il suo spettacolo “I promessi sposi” torna ad esibirsi sul palcoscenico del Cenacolo con un altro spettacolo che lo vede protagonista.

Le mille e una notte, per la regia di Marcello Chiarenza e produzione Teatro degli Incamminati, racconta una storia che forse tutti conoscono, una storia fatta di mille inteso come “innumerevoli” racconti: il sultano di Persia infuriato per il tradimento della moglie, con ferocia decide di sposare ed uccidere una ragazza diversa ogni notte.

La bella Shahrazàd, figlia del primo ministro del sovrano, per salvare le altre giovani donne dall’eccidio, decide di offrirsi in sposa al sultano.

La prima notte di nozze, Shahrazàd, racconta al sovrano una storia affascinante rimandando però il finale al giorno dopo.

Il sultano, ammaliato dal racconto, decide di rimandare la sua morte per ascoltarne la fine.

Così Shahrazàd con coraggio e astuzia ripeterà il suo stratagemma incantando il sovrano con i suoi racconti per mille e una notte.

Sarà dunque il racconto, la fiaba ed il teatro a salvare Shahrazad e altre ragazze del regno dalla cieca ferocia umana.

Lo spettacolo narra alcune delle più belle fiabe di questo antico libro: “Le mille e una notte”.

I biglietti, dal costo di 15 euro, sono in vendita presso la biglietteria del teatro nei giorni di apertura, il giorno stesso dello spettacolo dalle ore 15 alle 18.30 e dalle ore 20 alle 21 oppure online sul sito.