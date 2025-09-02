Spettacolo Teatrale – “Trambusto in Casa Brambilla”

La rassegna estiva E…state a teatro 2025! di Carenno, organizzata dal Comitato provinciale FITA Lecco Como, in collaborazione con Teatranti di Carenno, Parrocchia di Carenno, con il patrocinio del Comune e il supporto di molti partner, si avvia alla conclusione dopo aver registrato anche quest’anno un entusiasmo straordinario e una grande partecipazione di pubblico.

A chiudere in bellezza sarà la compagnia teatrale Le Gocce di Civate, che sabato 6 settembre alle 21.00 porterà in scena la commedia brillante “Trambusto in casa Brambilla”, diretta da Margherita Villarusso. Lo spettacolo è a ingresso libero.

Un anniversario di matrimonio, otto invitati, un tentato omicidio e una catena di equivoci esilaranti: gli ingredienti perfetti per una serata all’insegna della risata e del buonumore! Tra personaggi stravaganti, tensioni grottesche e un ritmo sempre incalzante, lo spettacolo promette di divertire e sorprendere fino all’ultimo colpo di scena.