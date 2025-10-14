RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Spettacolo “Vissi d’arte, vissi d’amore – Le grandi passioni di Giacomo Puccini”

La compagnia teatrale La Sarabanda, in collaborazione con Mnemosyne presenta lo spettacolo teatrale Vissi d’arte, vissi d’amore – Le grandi passioni di Giacomo Puccini. La drammaturgia è stata affidata a Ettore Radice, la regia è di Loredana Riva e si aspetta la straordinaria partecipazione del soprano Elisa Maffi. 
Lo spettacolo, che rientra nella 28° Rassegna Teatrale Airunese, si terrà Sabato 18 Ottobre alle 21.00 presso il Teatro Cine Smeraldo dell’Oratorio “San Carlo” di Airuno. Il costo dell’ingresso è di 10 euro per biglietto intero e di 7 euro per il ridotto. È possibile prenotarsi ai numeri 339 6420517 e 393 9579274. Per maggiori informazioni si rimanda al link.
 
 
