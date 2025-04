“Spingere lo sguardo oltre: migrazioni e accoglienza”

Il Fondo Giulia Pozzebon e l’associazione DietroLaLavagna propongono per l’anno 2025 due eventi aperti a tutta la cittadinanza sul fenomeno migratorio molto spesso oggetto di semplificazioni e cinici giochi di potere dove le vicende umane di persone sofferenti sono trattate come numeri per distogliere l’attenzione dai reali problemi che la politica non vuole o non è in grado di affrontare.

Si vuole, con questo progetto, dare voce e sostanza alle persone in viaggio che cercano un altro futuro lontane dalle loro terre d’origine.

Il fondo Giulia Pozzebon si propone di proseguire quanto seminato da Giulia nella sua vita personale e professionale e vuole portare sul territorio meratese, dove Giulia è nata e cresciuta, la possibilità di riflettere su queste tematiche, attraverso la proiezione di un docufilm realizzato da un regista locale e il racconto di due realtà di confine che il Fondo ha avuto modo di conoscere e sostenere.

Il primo evento consiste nella proiezione del docu-film “AD OGNI COSTO – Vite alla ricerca di un futuro migliore” – Un progetto di Jurij Razza, Italia, 2020. Il regista sarà gradito ospite alla fine della proiezione per raccontarci la storia di questo documentario e per dialogare col pubblico presente in sala. La proiezione avrà luogo presso l’auditorium comunale di Merate in Piazza degli Eroi, 3 il 7 Maggio alle 21.00.

Il secondo evento sarà una conferenza a più voci durante la quale interverranno i volontari dell’associazione “Sentieri Solidali” operanti presso il Rifugio Fraternità Massi di Oulx (TO) e gli operatori dell’associazione “San Martino al Campo” e del Consorzio Italiano di Solidarietà Trieste. L’incontro si terrà il 16 maggio alle ore 21:00 presso l’auditorium comunale di Merate, Piazza degli Eroi, 3.