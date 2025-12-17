Spirabilia Quintet: “Donne all’opera, so anch’io la virtù magica”
Il Concerto di Santo Stefano è l’appuntamento più atteso dagli amanti del Quintetto Spirabilia, da 17 anni nello stesso luogo alla stessa ora. Donne all’opera, so anch’io la virtù magica è il titolo del concerto che vedrà il soprano Anna Delfino e Spirabilia Quintet protagonisti della serata di Venerdì 26 Dicembre. L’appuntamento è per le 17.30 presso il Complesso Romanico di S. Calocero Entrata da piazza Antichi Padri Civate.
