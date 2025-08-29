SPIT JAM VALMA 2025

RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Valmadrera si prepara ad accogliere la prima edizione di Spit Jam, l’evento che unisce street art, musica, sport e sostenibilitàDomenica 31 agosto, in Piazza del Mercato di via Molini, prenderà forma un’iniziativa che punta a trasformare spazi urbani in luoghi di creatività e di rigenerazione ambientale.

L’appuntamento è gratuito e aperto a tuttiDieci street artist, selezionati attraverso una call nazionale e internazionale, realizzeranno murales per un totale di oltre 100 metri quadrati di superficie riqualificata sul tema “Organismi Murali”. “Abbiamo ricevuto proposte da tutta Italia e anche dall’estero, con candidature arrivate persino da Australia, Canada e India – spiegano gli organizzatori – Non vediamo l’ora di accogliere gli artisti selezionati a Valmadrera e vedere le pareti prendere vita”.

Il programma della giornata prenderà il via alle 10.30 con l’apertura ufficiale e l’avvio dei tornei di basket 3v3, organizzati insieme a BeAble Academy. Alla stessa ora partirà il DJ set e il live rap no-stop, con la partecipazione speciale di Mastafive, fondatore del torneo nazionale “Tecniche Perfette” e direttore artistico della label “Tempi Duri”. Sul palco si alterneranno QuattroQuarti Studio con Drew Gamma, Davide Dame, J Split, Grayst, Pala e Four OG, seguiti da DJ MRB, DJ Krash, DJ Mena, Casco, Duvan, Il Contagio e Nix. La chiusura è affidata al DJ Set di Calcifer.

Nel pomeriggio, alle 16.00, sarà attiva la Free Skate Area a ingresso libero, mentre alle 15.00 e alle 20.00 andranno in scena le performance di Urban Dance a cura di Stile Danza ASD.

Per tutta la giornata il pubblico potrà visitare lo Spit Market, spazio dedicato a street brand, designer, artisti visivi e creativi, oltre agli stand delle associazioni locali. Attiva anche l’area food & beverage, con la collaborazione di Sala al Bar e le birre artigianali Dulac.

Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.spitjam.it e sui canali social @spit.jam.

