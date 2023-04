STIUI + AMERIGO G. LIVE @CCLP

STIUI (Rock – Lecco)

Stiui é un cantautore ma anche una band, Stiui e’ gioia, disagio, ansia e amore per tutti; é il panico da palcoscenico, la soggezione e la difficolta’ a relazionarsi.

Un hippie scassato in un mondo scassato.

Stiui è un progetto nato nel 2020 dalle canzoni grezze di Stefano Agostoni arrangiate da un gruppo di 15 musicisti, amici da una vita, e registrate a dicembre 2021 presso The Shelter Studio di Matteo Tovaglieri a Meda. Il primo disco di Stiui esce nel 2022 ed è una bomba.

Dal vivo Stiui sono egualmente una bomba e sono: Stefano Agostoni (Voce), Guido Brambilla (Chitarra), Federico Colombo (Basso), Fabrizio Ratti (Synth), Matteo De Capitani (Chitarra), Sergio Arioli (Batteria)

AMERIGO G. (Elettropop – Calolziocorte)

A Lecco e provincia è il cantautorato elettropop per eccellenza: continua a non accettarlo, ma noi ormai lo sappiamo.

Affascina con i suoi occhiali scuri e la giacca sempre di tendenza, dribbla e molleggia come pochi, al biliardino e al microfono è un portento.

Non c’è (quasi) materiale online, vieni ad ascoltarlo ché fai prima e ti fai un favore.