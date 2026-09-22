La sezione CAI Grigne di Mandello del Lario, con il supporto dell’Amministrazione Comunale, invita la cittadinanza, gli appassionati di montagna e gli amanti dell’arte e della storia alla serata culturale Storie di Pietra, Luoghi Sacri tra le Montagne, prevista per giovedì 24 settembre alle 21.00 presso la Sala Consiliare, in Piazza Leonardo da Vinci 6 a Mandello del Lario.

Fin dall’antichità, le terre alte hanno esercitato un fascino profondo sull’animo umano, trasformandosi in luoghi privilegiati di raccoglimento, rifugio e meditazione. Tra dirupi scoscesi e valichi impervi, monaci, eremiti, pensatori e letterati hanno cercato il silenzio della natura per dedicarsi alla spiritualità e alla contemplazione. Questo connubio ha lasciato in eredità un patrimonio architettonico e artistico straordinario: caverne adibite a luoghi di culto, monasteri arroccati su pareti rocciose apparentemente inaccessibili e cripte nascoste in chiese riccamente affrescate che ancora oggi custodiscono preziose reliquie.

La conferenza proporrà un viaggio affascinante attraverso la storia di questi complessi religiosi edificati sulle montagne italiane e internazionali, offrendo una panoramica variegata e ricca di curiosità che saprà stimolare l’interesse del pubblico e fornire originali spunti per future escursioni storico-culturali sul territorio.

A guidare l’incontro sarà Chiara Anna Delmiglio, guida turistica abilitata ed educatrice museale. Attraverso un racconto per immagini e testimonianze, la relatrice condurrà i partecipanti alla scoperta di alcune tra le più suggestive testimonianze di fede e architettura alpina e internazionale:

San Pietro al Monte (Civate): eccellenza del romanico lombardo incastonata tra i boschi del Monte Cornizzolo;

Sacra di San Michele (Val Susa): monumentale abbazia arroccata sulla cima del monte Pirchiriano, simbolo della regione Piemonte;

Eremo di Santa Caterina del Sasso (Lago Maggiore): straordinario complesso affacciato a strapiombo sulle acque del lago;

Monastero di San Juan de la Peña (Jaca, Spagna): suggestivo gioiello del romanico spagnolo edificato direttamente sotto un imponente riparo di roccia nei Pirenei. Ad inizio serata verrà premiato il Sig. Nello Scenini come Custode delle Terre Alte, un premio istituito dal Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano. Con l’occasione, sono invitati alla serata tutti coloro che, nel recente passato, hanno riqualificato l’ambiente antistante il Santuario di Santa Maria. Parteciperà alla serata anche la Sig.ra Gaia Bossi, Presidente del Comitato Scientifico Regionale Lombardo.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.