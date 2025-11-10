“Storie in cammino: la guida ambientale escursionistica”
Mercoledì 12 Novembre, alle 20.30, l’ Urban Center (area ex “Piccola Velocità”) di Lecco ospiterà l’incontro Storie in cammino: la guida ambientale escursionistica. Attraverso l’esperienza di Michele Castelnuovo, guida ambientale escursionistica certificata e fondatore di Trekking Lecco, scopriamo le potenzialità del territorio guardando alle bellezze ambientali che ci circondano e la loro comunicazione.
Prossimi eventi
21 Apr 2025 - 11 Nov 2025
“La Veronica e la Lombardia” mostra diffusa
Santa Maria Hoè
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
13 Giu 2025 - 23 Nov 2025
“Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider”
Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22 a Lecco
Nessun evento trovato!
