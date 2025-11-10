RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
lunedì, Novembre 10, 2025
“Storie in cammino: la guida ambientale escursionistica”

Mercoledì 12 Novembre, alle 20.30, l’ Urban Center (area ex “Piccola Velocità”) di Lecco ospiterà l’incontro Storie in cammino: la guida ambientale escursionistica. Attraverso l’esperienza di Michele Castelnuovo, guida ambientale escursionistica certificata e fondatore di Trekking Lecco, scopriamo le potenzialità del territorio guardando alle bellezze ambientali che ci circondano e la loro comunicazione.

