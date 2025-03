Continua la proposta dell’ Associazione “Leggere per gioco” di “Storie Piccolissime“, ovvero letture ad alta voce per bambini dai 18 ai 36 mesi. Il prossimo appuntamento è in programma per domenica 30 Marzo alle 10.00 presso la Biblioteca Giuseppe Panzeri di Galbiate. L’ingresso è libero e gratuito.