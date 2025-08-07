RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Strade Sonore a Casargo – Musica di Aldo Lippo

Il mese di Agosto a Casargo significa musica grazie all’iniziativa comunale Strade Sonore: un trittico di appuntamenti musicale distribuiti lungo il mese. Durante le serate musicali Via Roma e Via Italia saranno chiuse al traffico di modo da creare una grande area pedonale ricca di bancarelle ed eventi organizzati dagli esercenti di Casargo.

Gli appuntamenti sono previsti per Giovedì 7 Agosto, con la musica di Aldo Lippo, Giovedì 21 Agosto con un DJ Set e Giovedì 28 Agosto con un tributo a Lucio Battisti. Ogni serata inizierà alle 18.30. 

Data

07 Agosto 2025
Expired!

Ora

18:30

Ora locale

  • Fuso orario: America/New_York
  • Data: 07 Agosto 2025
  • Ora: 12:30

Luogo

Casargo
