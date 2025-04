Si terrà il 17 Aprile alle 20.45 “Stressiamoci, il potere del Cazzeggio” presso il Centro Studi di Bosisio Parini.

La serata è a partecipazione gratuita e aperta a tutti: a famiglie, giovani, lavoratori, anziani, educatori e insegnanti.

Il gruppo Orizzonte Comune, promotore e organizzatore dell’evento, si augura una numerosa partecipazione, perché lo stress riguarda tutti e saperlo affrontare per noi stessi e per supportare chi ci è vicino è la formula vincente per affrontare al meglio le sfide che ci si pongono davanti.