“Sul filo dell’acqua”: percorso di scoperta nella natura e nell’arte a Bellano
Sabato 25 Ottobre, alle 16.00, in occasione della settimana di eventi e iniziative “Sul filo dell’acqua” nell’ambito delle iniziative promosse dal coordinamento Ville e Museo Lago di Como, BAC Bellano Arte Cultura propone un percorso alla scoperta dell’acqua nella natura e nell’arte nei siti dell’itinerario: Orrido di Bellano, San Nicolao Arte Contemporanea, Museo Giancarlo Vitali, Chiesa di Santa Marta, Chiesa dei Santi Nazaro e Celso.
Prossimi eventi
21 Apr 2025 - 11 Nov 2025
“La Veronica e la Lombardia” mostra diffusa
Santa Maria Hoè
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
13 Giu 2025 - 02 Nov 2025
“Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider”
Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22 a Lecco
