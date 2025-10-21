“Sul filo dell’acqua”: percorso di scoperta nella natura e nell’arte a Bellano

Sabato 25 Ottobre, alle 16.00, in occasione della settimana di eventi e iniziative “Sul filo dell’acqua” nell’ambito delle iniziative promosse dal coordinamento Ville e Museo Lago di Como, BAC Bellano Arte Cultura propone un percorso alla scoperta dell’acqua nella natura e nell’arte nei siti dell’itinerario: Orrido di Bellano, San Nicolao Arte Contemporanea, Museo Giancarlo Vitali, Chiesa di Santa Marta, Chiesa dei Santi Nazaro e Celso.