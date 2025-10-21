RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
14.1 C
Comune di Lecco
martedì, Ottobre 21, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR
Orrido di Bellano

“Sul filo dell’acqua”: percorso di scoperta nella natura e nell’arte a Bellano

Sabato 25 Ottobre, alle 16.00, in occasione della settimana di eventi e iniziative “Sul filo dell’acqua” nell’ambito delle iniziative promosse dal coordinamento Ville e Museo Lago di Como, BAC Bellano Arte Cultura propone un percorso alla scoperta dell’acqua nella natura e nell’arte nei siti dell’itinerario: Orrido di Bellano, San Nicolao Arte Contemporanea, Museo Giancarlo Vitali, Chiesa di Santa Marta, Chiesa dei Santi Nazaro e Celso.

Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -