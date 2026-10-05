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Sulle Tracce di Francesco – Un percorso nella storia dell’arte in occasione degli ottocento anni dalla morte

Mercoledì 7 ottobre alle 21.00, la Sala del Consiglio di Piazza Leonardo da Vinci a Mandello del Lario ospiterà un nuovo appuntamento della Rassegna di incontri, promossa dal Comune di Mandello del Lario, dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi.

Di Francesco d’Assisi – il Poverello, il Fratello, l’Alter Christus, il poeta, il predicatore, il santo – ci è stata tramandata una vita straordinaria. Fin dai primissimi anni successivi alla sua morte, la sua vicenda umana e spirituale è stata raccontata con la parola parlata, con i testi scritti e, soprattutto, con le immagini. Un racconto così pervasivo che ciascuno di noi, ancora oggi, ne conserva un’idea o ne saprebbe tracciare un profilo.

In occasione dell’ottavo centenario della sua morte (1226–2026), l’incontro ne ripercorrerà l’eredità attraverso un viaggio affascinante e accessibile a tutti, condotto dalla professoressa Daniela Corti, nata a Lecco il 12 luglio 1961 e laureata in Lettere Moderne con indirizzo in Storia dell’arte presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Insegna Storia dell’arte dal 1993 e attualmente è docente presso il Liceo Artistico “Medardo Rosso” di Lecco; da quasi trent’anni tiene regolarmente conferenze di Storia dell’arte per varie associazioni del territorio lecchese.

La relatrice attingerà al ricchissimo patrimonio della storia dell’arte – fatto di affreschi memorabili, grandi opere pittoriche, sculture e architetture nate nel corso dei secoli – per guidare il pubblico passo dopo passo sulle orme del Santo.

Emergerà così come le arti visive non si siano limitate a illustrare la biografia di Francesco, ma ne siano state a loro volta ispirate. Le sue scelte di vita radicali, scandalose per l’epoca e ancora oggi potentemente attuali, scaturite dall’accettazione piena della chiamata di Dio, hanno spinto gli artisti nella ricerca di nuove forme di espressività e di rinnovamento stilistico. Un’occasione per guardare al Poverello d’Assisi lasciandosi sorprendere dalla bellezza e dalla forza delle opere d’arte.

 

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