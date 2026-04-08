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“Super Mario Galaxy – Il Film” al Cinema Palladium di Lecco

Dopo il grande successo registrato nel weekend pasquale, il Cinema Palladium rilancia e ripropone per un’intera settimana uno dei titoli più amati del momento: Super Mario Galaxy – Il Film, confermando la propria attenzione verso il pubblico più giovane e le famiglie.

Le nuove proiezioni sono in calendario venerdì 10 aprile alle 21.00, sabato 11 aprile alle 17.00 e 21.00, domenica 12 aprile alle 17.00 e 21.00 e lunedì 13 aprile alle 21.00. Una scelta che nasce dalla risposta entusiasta del pubblico, con sale gremite di bambini e genitori, segno di un cinema che riesce ancora a essere esperienza condivisa e momento di socialità.

Il film riporta sullo schermo il celebre idraulico nato nel mondo dei videogiochi, icona della Nintendo. Nato inizialmente con il nome di Jumpman per la sua abilità nei salti, il personaggio è diventato negli anni uno dei simboli più riconoscibili della cultura pop, con il suo inconfondibile cappello rosso e la salopette blu.

Questa nuova avventura è il sequel del grande successo del 2023 e vede ancora una volta Mario impegnato nella lotta contro il temibile Bowser, re dei Koopa. A dare voce al protagonista, nella versione italiana, torna l’attore Claudio Santamaria, ormai legato al personaggio.

Tra nostalgia e nuove generazioni, il ritorno di Super Mario al Palladium si conferma così non solo un evento cinematografico, ma anche un momento di aggregazione per il territorio. Un’occasione per riscoprire il piacere del cinema vissuto insieme, davanti a uno schermo che continua a far sognare.

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