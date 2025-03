Swap Party e Laboratori di Sostenibilità a Osnago

Domenica 16 marzo dalle 14:00 alle 19:00 presso Spazio Aperto di Osnago, si terrà un evento dedicato alla sostenibilità e al riuso responsabile: uno Swap Party aperto a tutti, affiancato da un laboratorio creativo di Refashion, e un workshop di approfondimento sul fast fashion, in collaborazione con Legambiente.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere un consumo più consapevole attraverso il baratto di abiti e libri, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scambiare capi e libri che non utilizzano più con altri oggetti di loro interesse. Sono ammessi solo indumenti puliti e in buono stato (esclusa biancheria intima e calzature). Tutti gli articoli non scambiati saranno donati all’associazione Ricircolo, favorendo il riutilizzo e la riduzione degli sprechi.

All’interno dell’evento si terrà inoltre un laboratorio di “Refashion”, in cui i partecipanti potranno trasformare un vecchio capo in jeans danneggiato in un pezzo unico e personalizzato. Chi lo desidera potrà portare con sé un proprio capo in denim da reinventare con l’aiuto degli esperti presenti.

A partire dalle 17:00, Legambiente guiderà un workshop sul fast fashion, analizzando l’impatto ambientale dell’industria tessile e proponendo soluzioni per un approccio più sostenibile alla moda.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’opportunità per sensibilizzare la comunità sull’importanza della moda etica e del riuso consapevole.

Per maggiori informazioni, contatti e dettagli organizzativi:

Email: legambientemerate@gmail.com