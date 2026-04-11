Sabato 18 Aprile, dalle 15.00 alle 22.30, Lomagna ospiterà lo Swap Party, un evento unico nel suo genere che unisce moda sostenibile, cultura e convivialità. L’iniziativa è ideata da Paso Cooperativa Sociale, in collaborazione con il gruppo giovani ProgettaLO e il Comune di Lomagna.

Un’esperienza che invita a ripensare in modo consapevole il nostro rapporto con l’abbigliamento e il consumo, promuovendo pratiche sostenibili e generando alternative concrete al modello della fast fashion, nel rispetto del pianeta. Protagonista dell’iniziativa sarà lo swap party, un’occasione aperta a tutti per scambiare abiti e accessori, promuovendo il riuso e una maggiore consapevolezza nei consumi.

Accanto a questa attività, il programma propone momenti di socialità e intrattenimento, tra musica dal vivo, apericena e cineforum.

Di seguito il programma:

15:00 – 20:00 | Swap Party – Sala T2

19:00 – 20:30 | Apericena (su prenotazione)

19:00 – 20:30 | Musica dal vivo con i POLARS

20:45 – 22:30 | Presentazioni e docufilm

L’evento è completamente gratuito. L’apericena, facoltativa, ha un costo di 15 euro e si può prenotare qui.