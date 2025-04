Tango e Milonga con Fuego3 a La Valletta Brianza

Sabato 26 aprile alle 21.00, presso l’Aula Magna della scuola Media “Don Piero Pointinger” in Viale Rimembranze, 7 a La Valletta Brianza, si terrà la serata “La Valletta Tango y Milonga per una sera” con i Fuego 3. Il gruppo è composto da Igor Della Corte al violino, Francesca Galante come voce e Ciro Radice al pianoforte e alla fisarmonica.

La serata sarà un viaggio nel Tango di tutte le epoche con possibilità di poter ballare dal vivo. Il prezzo di ingresso è di 5 euro.