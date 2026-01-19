“Tararì Tararera” letture ad alta voce per bambini e famiglie

Prenderà il via a gennaio e accompagnerà le famiglie fino alla primavera la nuova edizione di Tararì Tararera, il ciclo di letture ad alta voce per bambini e famiglie promosso dal Comune di Olgiate Molgora e dalla Biblioteca Comunale, all’interno del progetto nazionale Nati per Leggere. L’iniziativa, curata dal Gruppo Volontari Lettori, si svolgerà da gennaio a maggio 2026 e si conferma come un appuntamento prezioso per avvicinare i più piccoli al mondo dei libri attraverso l’ascolto, la relazione e il piacere della lettura condivisa.

Gli incontri sono pensati per diverse fasce d’età e si terranno sempre il sabato pomeriggio, dalle 15.30 alle 16.30, presso la Sala Consiliare del Municipio di Olgiate Molgora, in via Stazione 20. Il calendario si apre sabato 24 gennaio, con un appuntamento dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, per proseguire sabato 28 febbraio con letture rivolte alla fascia 3-6 anni. Il 21 marzo l’incontro sarà aperto ai bambini da 0 a 6 anni, mentre sabato 11 aprile si tornerà a una proposta specifica per i più piccoli, 0-3 anni. La rassegna si concluderà sabato 9 maggio, ancora una volta con letture per bambini da 0 a 6 anni.

“Tararì Tararera” rappresenta un’occasione importante per promuovere la lettura fin dalla prima infanzia, rafforzando il legame tra adulti e bambini e valorizzando il ruolo della biblioteca come luogo di incontro, crescita e comunità. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale di Olgiate Molgora al numero 039 9911254 o seguire le attività del progetto Nati per Leggere Olgiate Molgora attraverso i canali dedicati.