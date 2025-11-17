RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
lunedì, Novembre 17, 2025
Tavola Lecchese per la Pace: contrastare il finanziamento al riarmo

Lunedì 17 Novembre alle 20.45, presso il Centro Sociale Sandro Pertini di Lecco, si terrà l’incontro de La Tavola Lecchese per la Pace, che raccoglie oltre 60 associazioni del territorio, promuove un incontro pubblico con i cittadini lecchesi per contrastare il finanziamento del Riarmo. L’iniziativa è promossa nell’ambito della “Carovana per una Economia di Pace” lanciata da Sbilanciamoci e dalla Rete Pace e Disarmo. Interverrà Francesco Vignarca, che da oltre vent’anni si occupa di Pace e disarmo. L’incontro è a ingresso libero.

Nell’incontro si rimarcherà che l’Italia non può permettersi di sprecare 32,5 miliardi l’anno, in altre parole oltre 93 milioni al giorno per le spese militari.

Francesco Vignarca da oltre vent’anni si occupa di Pace e disarmo e di politiche nonviolente, è coordinatore nazionale della Rete Italiana per il Disarmo.  Un’esperienza che lo ha portato ad approfondire: le spese militari, la privatizzazione della guerra, il sistema di militarizzazione promosso dal complesso militare-industriale-finanziario, il controllo del commercio di armi, l’alternativa conveniente del disarmo, la riconversione della produzione bellica). A Vignarca le  associazioni della Tavola Lecchese hanno affidato il compito di spiegare i motivi della loro contrarietà al Riarmo.

 

 

 

 

