Teatro alla Scala: “Il nome della rosa”

L’Amministrazione Comunale di Molteno organizza il secondo appuntamento per l’attività del GIS – Gruppo Interesse Scala per l’anno 2025. Lo spettacolo proposto per sabato 10 maggio alle ore 20.00 è “Il nome della rosa”.

L’opera è tratta dal romanzo di Umberto Eco ed è stata commissionata a Francesco Filidei dalla Scala insieme all’Opéra di Parigi. Affidandosi ai testi di Eco che descrivono il romanzo come un’“opera buffa” Filidei sviluppa il suo discorso musicale come una struttura portante di tipo sinfonico su cui si innesta una successione di arie e recitativi, quasi forme chiuse, il cui materiale è derivato principalmente dalla variazione di melodie gregoriane. Nel 1327, il francescano Guglielmo da Baskerville e il novizio Adso da Melk giungono in un’abbazia benedettina per indagare su misteriosi omicidi. Mentre cercano la verità, scoprono una complessa rete di intrighi religiosi e politici, legata a un manoscritto proibito custodito nella biblioteca-labirinto. La ricerca della conoscenza si scontra con il potere dell’Inquisizione, incarnata dal feroce inquisitore Bernardo Gui.

I posti sono limitati; la quota singola varia a seconda della posizione del posto in palco e in platea. Per “Il nome della rosa” sono riservati 20 posti, di cui 15 in palco e 5 in platea, così disposti:

palco: sei posti da 68 euro, tre da 37 euro, sei da 18 euro. Ogni palco è composto da due posti da 68 euro, uno da 37 euro, 2 da 18 euro;

platea: due posti da 68 euro e tre posti d 55 euro.

Dalla quota è escluso l’eventuale il costo del trasporto, la cui adesione è obbligatoria, che verrà comunicato, dipendendo dal numero di iscrizioni, in un secondo momento. L’iniziativa verrà confermata all’occupazione completa dei singoli palchi. Il termine per le iscrizioni è fissato alle ore 17.00 di sabato 29 marzo 2025, con la consegna delle quote dal 29 marzo al 19 aprile 2025, in caso di conferma dell’iniziativa. Il ritrovo e partenza verso il Teatro alla Scala sarà da Molteno presso il parcheggio di Piazza Europa, alle ore 18.00.

È necessaria la prenotazione ai contatti della Biblioteca Civica:

Email: biblioteca@comune.molteno.lc.it

Telefono: 031-3573825