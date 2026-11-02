Valorizzare le eccellenze gastronomiche del Lario, conoscere chi le produce, rafforzare le reti territoriali e le collaborazioni. Nasce con questi obiettivi Terre Lariane in padella, la rassegna promossa da Fiore che, dall’autunno alla primavera, proporrà un calendario di degustazioni dedicate ai prodotti locali. Il primo appuntamento è in programma giovedì 5 novembre alle 20.00, con ospiti Deviscio e Macelleria Salumeria Beccalli.

Il territorio lariano comprende l’intero bacino del Lago di Como e le zone limitrofe a cavallo tra le province di Como e di Lecco, nelle Prealpi lombarde. Un’area che racchiude, in distanze relativamente brevi, paesaggi molto diversi: le rive del lago, le colline brianzole, i boschi, le valli e i pascoli montani. A questa varietà corrispondono differenze di altitudine, esposizione e microclima che, insieme alla diversità dei suoli e degli ecosistemi, favoriscono produzioni agricole complementari.

La sfida è rendere questo patrimonio più riconoscibile per dare continuità al racconto dei prodotti e dei produttori, creando occasioni in cui esperienze diverse possano incontrarsi e collaborare. I dati della Camera di Commercio di Como-Lecco sulle piccole realtà produttive evidenziano quanto la loro esistenza dipenda anche dalla capacità di fare rete: fiducia, relazioni e coordinamento tra soggetti sono fattori centrali per il rafforzamento delle filiere.

In questo contesto, la rassegna Terre Lariane in padella vuole essere l’occasione per intrecciare diverse aree del comparto produttivo agricolo e favorire la collaborazione tra i soggetti che sul territorio operano per salvaguardare e custodire i saperi e i mestieri locali. Un progetto che si inserisce nella vocazione di Fiore Cucina in Libertà: una realtà impegnata nella sensibilizzazione e nella divulgazione sui temi della legalità e dell’antimafia, ma anche un luogo di incontro in cui coltivare relazioni e progetti condivisi.

Il format è frutto della collaborazione con Identità Lariane, rete di produttori e artigiani che promuove il patrimonio enogastronomico del Lario. Al centro del progetto ci sono la qualità delle materie prime e il legame tra cibo e paesaggio: un patrimonio di esperienze e tradizioni da condividere e far conoscere anche oltre i confini del territorio.

Ad accompagnare le degustazioni saranno i vini del Consorzio IGT Terre Lariane, che riunisce le cantine del territorio delle province di Como e Lecco. L’Indicazione Geografica Tipica Terre Lariane, riconosciuta dalla vendemmia 2008, racconta una tradizione vitivinicola radicata nella storia locale, dalle colline della Brianza attorno a Montevecchia, all’Alto Lago di Como, nell’area di Domaso.

I protagonisti della prima serata

Deviscio, azienda agricola e agriturismo a conduzione familiare alle pendici del Resegone, a Lecco. Guidata dai fratelli Chiara e Agostino, che proseguono l’attività avviata dalla nonna e portata avanti dal padre, produce artigianalmente formaggi e yogurt di capra nel proprio caseificio. Alla produzione affianca l’ospitalità e le attività di visita e scoperta della vita agricola, facendo dell’incontro con il pubblico una parte del proprio lavoro.

Macelleria Salumeria Beccalli, a Costa Masnaga, è una realtà familiare attiva dal 1961, che tramanda da tre generazioni l’arte della lavorazione delle carni e della produzione di salumi. La sua storia si fonda sulla cura delle lavorazioni artigianali e sul rispetto delle ricette e delle tecniche della tradizione brianzola, con un’attenzione che accompagna ogni fase del lavoro, dalla selezione delle carni alla preparazione dei prodotti.

La serata inaugurale sarà l’occasione per scoprire queste realtà attraverso la cucina di Fiore e gli abbinamenti con i vini locali.

A partire dalle ore 20.00, le due realtà saranno ospiti di Fiore per condividere le proprie storie e presentare i prodotti protagonisti della cena. Il menu si articola in quattro portate, dall’antipasto al dolce, tra carni, formaggi e sapori della tradizione gastronomica locale. Ad accompagnare la cena, due calici di vino e un calice dedicato al dessert.