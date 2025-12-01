“The Way Of water” all’Orrido di Bellano

Dal 6 Dicembre al 20 Marzo l’Orrido di Bellano si trasforma in un regno sommerso, un mondo sospeso tra realtà e meraviglia grazie all’evento The Way of Water.

Il posto invita i partecipanti a immergersi in un viaggio straordinario attraverso acqua, terra, aria e fuoco, dove la natura selvaggia incontra la magia del Natale in uno spettacolo di luci mai visto prima. I partecipanti scopriranno creature luminose e installazioni che trasformano l’Orrido in un’esperienza sensoriale che incanta adulti e bambini.