“The Way Of water” all’Orrido di Bellano
Dal 6 Dicembre al 20 Marzo l’Orrido di Bellano si trasforma in un regno sommerso, un mondo sospeso tra realtà e meraviglia grazie all’evento The Way of Water.
Il posto invita i partecipanti a immergersi in un viaggio straordinario attraverso acqua, terra, aria e fuoco, dove la natura selvaggia incontra la magia del Natale in uno spettacolo di luci mai visto prima. I partecipanti scopriranno creature luminose e installazioni che trasformano l’Orrido in un’esperienza sensoriale che incanta adulti e bambini.
Prossimi eventi
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
14 Ott 2025 - 16 Dic 2025
Programmazione Cine Minimo
Spazio Teatro Invito in Via Ugo Foscolo, 42 Lecco
