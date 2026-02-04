Fino al 20 marzo l’Orrido di Bellano si trasforma in un regno sommerso, un mondo sospeso tra realtà e meraviglia. The Way of Water è un viaggio straordinario attraverso acqua, terra, aria e fuoco, dove la natura selvaggia incontra la magia delle luci in uno spettacolo immersivo ed emozionante.

Creature luminose e installazioni artistiche accompagnano grandi e piccini in un’esperienza sensoriale unica, guidata dal richiamo dell’acqua e dalla forza primordiale della natura.