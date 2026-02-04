The Way of Water
Fino al 20 marzo l’Orrido di Bellano si trasforma in un regno sommerso, un mondo sospeso tra realtà e meraviglia. The Way of Water è un viaggio straordinario attraverso acqua, terra, aria e fuoco, dove la natura selvaggia incontra la magia delle luci in uno spettacolo immersivo ed emozionante.
Creature luminose e installazioni artistiche accompagnano grandi e piccini in un’esperienza sensoriale unica, guidata dal richiamo dell’acqua e dalla forza primordiale della natura.
L’iniziativa si inserisce nel programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, in quanto parte delle attività promosse dal coordinamento Ville e Musei del Lago di Como, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che l’Italia ospiterà rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026.