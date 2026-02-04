RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
5.8 C
Comune di Lecco
mercoledì, Febbraio 4, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

The Way of Water

Fino al 20 marzo l’Orrido di Bellano si trasforma in un regno sommerso, un mondo sospeso tra realtà e meraviglia. The Way of Water è un viaggio straordinario attraverso acqua, terra, aria e fuoco, dove la natura selvaggia incontra la magia delle luci in uno spettacolo immersivo ed emozionante.

Creature luminose e installazioni artistiche accompagnano grandi e piccini in un’esperienza sensoriale unica, guidata dal richiamo dell’acqua e dalla forza primordiale della natura.

L’iniziativa si inserisce nel programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, in quanto parte delle attività promosse dal coordinamento Ville e Musei del Lago di Como, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che l’Italia ospiterà rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026.

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
..
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

..
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -