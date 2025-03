Tornano i “Mercoledì dell’Arte”

L’Assessorato alla Cultura del comune di Olginate annuncia il ritorno della Rassegna “I Mercoledì dell’arte”, un classico appuntamento a Olginate negli anni passati, particolarmente apprezzato e seguito da tutti gli appassionati di storia dell’arte. Un ritorno reso possibile dalla preziosa collaborazione di Michele Tavola, storico d’arte che non ha certo bisogno di presentazioni e a cui va un sincero ringraziamento per l’affetto dimostrato a Olginate e agli Olginatesi con questo graditissimo “regalo”.

I Mercoledì dell’Arte saranno proposti in una formula inedita. Questa volta Michele Tavola sarà affiancato da Alberto Benini, direttore della Biblioteca di Morbegno e noto storico della montagna. Insieme, Tavola e Benini daranno vita a un dialogo tra arti figurative e letteratura, intrecciando il percorso di grandi pittori del passato con quello di celebri scrittori contemporanei. Si partirà da un libro nel quale viene descritto un dipinto per creare un affascinante intreccio tra testo e immagini.

Il secondo appuntamento, previsto per il 7 maggio alle 20.45 presso la Biblioteca di Olginate, trae spunto da Signor Malaussène di Daniel Pennac, che si cimenta nella più improbabile e sorprendente descrizione mai scritta della Deposizione della Cappella Capponi in Santa Felicita a Firenze, forse l’opera più visionaria di Pontormo, pioniere e protagonista del Manierismo. Come sempre, i Mercoledì dell’Arte sono realizzati con la fondamentale e generosa collaborazione di Costantino Figini e Giuseppe Fumagalli. L’incontro è a ingresso libero e gratuito.