Lions Club Castello Brianza Laghi e l’Associazione Palazzo Prina con il patrocinio di Cittá di Oggiono, organizzano un torneo di “burraco solidale” giovedì 20 novembre alle 20.00 presso l’Auditorium di Oggiono in Via V. Veneto 2 per raccogliere fondi da donare al piccolo Vittorio Alacqua di Bulciago, affetto da emimelia fibulare isolata, malformazione congenita degli arti inferiori.

Vittorio è nato senza peroni ad entrambe le gambe, ha le tibie più corte con malformazioni alle caviglie. Dovrà affrontare un complesso intervento chirurgico con successiva riabilitazione presso gli Stati Uniti. Il costo è di circa 170mila euro di cui il SSN copre l’80% delle spese. Aiutiamo mamma Alice e papà Andrea partecipando numerosi al torneo di beneficenza, contribuendo a sostenere una buona causa al costo di € 25,00 a persona: la vostra generosità farà la differenza. Una serata in compagnia, accompagnata da deliziosi dolcetti e con premi per i primi tre classificati.

Per iscrizioni contattare Monica 3355604433, Paola 335475207 o Marta 3387540812.