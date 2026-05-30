Torneo di calcetto Heroes United

Domenica 14 giugno, presso l’Oratorio Maschile di Valmadrera, si terrà Heroes United, il torneo di calcetto solidale organizzato da GABRB3 Life Changes ODV insieme all’oratorio cittadino.

L’evento prenderà il via dalle 9.00 e coinvolgerà per tutta la giornata numerosi partecipanti in un torneo di calcetto a 5 che animerà contemporaneamente quattro campi da gioco.

Ma Heroes United sarà molto più di un torneo sportivo. Accanto alle partite saranno infatti presenti attività dedicate alle famiglie e ai bambini, con laboratori inclusivi di arte terapia e psicomotricità aperti a bambini normodotati e con disabilità, realizzati in collaborazione con Dimanda, realtà impegnata nella promozione di percorsi educativi, relazionali e inclusivi dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. Durante tutta la giornata sarà inoltre attiva un’area food & beverage con pranzo, aperitivo e cena, mentre la serata si concluderà con musica live grazie al concerto della band Cani Sciolti.

L’intero ricavato dell’evento sarà destinato a sostenere le attività di GABRB3 Life Changes ODV, associazione nata dall’esperienza diretta di famiglie che convivono con la mutazione genetica rara GABRB3, una patologia neurologica che impatta profondamente sulla quotidianità dei bambini e dei loro caregiver.

Per l’iscrizione delle squadre consultare questo link, mentre per l’iscrizione ai laboratori dei bambini scrivere a questa email: info@gabrb3.com.