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Torneo di Calcio Balilla a Barzago – III Edizione

Il Comitato Mario Tentori organizza una serata all’interno della festa democratica di Barzago, proponendo la terza edizione del torneo di calcio balilla. L’evento si terrà la prima sera della festa Venerdì 3 Luglio, a partire dalle 20.00, presso la struttura feste del centro sportivo di Barzago.
E’ prevista una quota di iscrizione di 10 euro a coppia da versare in loco. Le iscrizioni dovranno pervenire entro Venerdì 26 Giugno alla mail comitatomariotentori@gmail.com indicando il nome della squadra, i nomi della coppia e un numero di telefono.
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