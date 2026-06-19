Torneo di Calcio Balilla a Barzago – III Edizione
Il Comitato Mario Tentori organizza una serata all’interno della festa democratica di Barzago, proponendo la terza edizione del torneo di calcio balilla. L’evento si terrà la prima sera della festa Venerdì 3 Luglio, a partire dalle 20.00, presso la struttura feste del centro sportivo di Barzago.
E’ prevista una quota di iscrizione di 10 euro a coppia da versare in loco. Le iscrizioni dovranno pervenire entro Venerdì 26 Giugno alla mail comitatomariotentori@gmail.com indicando il nome della squadra, i nomi della coppia e un numero di telefono.
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Mar 2026 - 27 Set 2026
Mostra: “HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”
Palazzo delle Paure di Lecco
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
Lecco
Lecco
19 Giugno 2026
33°C
poche nuvole
Previsioni orarie
19:00
29°/31°°C 0.04 mm 4% 5 mph 50% 1019 mb 0 mm/h
22:00
26°/28°°C 0.32 mm 32% 3 mph 61% 1020 mb 0 mm/h
01:00
24°/24°°C 0.96 mm 96% 4 mph 85% 1021 mb 0 mm/h
04:00
24°/24°°C 0 mm 0% 4 mph 82% 1021 mb 0 mm/h
07:00
27°/27°°C 0 mm 0% 1 mph 68% 1021 mb 0 mm/h
..
..
..
..
..
..