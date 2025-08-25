Torneo di Calcio – Trofeo a.m. Daniela Artusi III edizione
Si terrà presso il Campo Sportivo di Vendrogno Sabato 30 Agosto dalle 8.30 alle 19.30 la terza edizione del Trofeo a.m. Daniela Artusi, un Torneo di Calcio a 12 squadre composte da 7 giocatori nati fino al 2010. Durante il torneo sarà presente il servizio di ristoro a cura degli Amici di Ombriaco e dalle 19:30 cena per tutti a cura della Pro Vendrogno in zona manifestazioni con serata musicale e premiazioni.
Per le iscrizioni, il cui costo per squadra è di 150 euro, è necessario contattare Andrea al numero 340 1050538. Il primo premio consiste il Treofeo “Daniela Artusi a.m.” e nel buono cena Crotto di Biosio.