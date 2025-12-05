Tra diritto e politica: il diritto alla resistenza e la definizione di antisemitismo è il titolo dell’evento che si terrà Venerdì 5 Dicembre 20.15, presso l’Auditorium “C. Golfari” di Galbiate.

Il Coordinamento lecchese stop al genocidio insieme a Cantù per Gaza, ANPI-sezione Giulio Bonacina col patrocinio del comune di Galbiate, organizzano un incontro pubblico dedicato al rapporto tra diritto internazionale e dinamiche politiche contemporanee, con particolare attenzione ai temi del diritto alla resistenza e alle definizioni giuridiche di antisemitismo e antisionismo.

Interverrà l’avvocato Ugo Giannangeli, membro della rete Giuristi e Avvocati per la Palestina, che illustrerà come il diritto internazionale affronta e inquadra i concetti di resistenza -anche armata-e quali strumenti giuridici utilizza per distinguere tra antisemitismo, critica politica e antisionismo.

L’iniziativa si propone come un momento di confronto pubblico, con l’obiettivo di offrire strumenti di lettura giuridica e politica utili alla comprensione del dibattito contemporaneo.