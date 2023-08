TRA LAGO E MONTI – NEW CLASSIC DUO

JULIA SMIRNOVA violino

KONSTANTIN MANAEV violoncello

“a Primarosa”

T. DIETRICH Circular music (2020)

J.S. BACH Suite BWV 1009: Gigue

E.V. LOMAKOVA No Identity (2021)

G.B.CIRRI Duetto in re maggiore op. 1

R. GLIÈRE 8 Pezzi Op. 39

H. ZAPF Duosonate (2020):

Calmo morbido – Ostinato deciso e asciutto

P. GLASS Four Duets (2010)

Y. YANG Due de Charme (2022)

Due straordinari solisti russi, emergenti nel panorama del concertismo internazionale, propongono un particolare duo di archi che alterna come in un caleidoscopio musicale musiche del periodo barocco e classico a suggestive atmosfere contemporanee.