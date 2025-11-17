“Tra le stelle con Santa Lucia” con Elena Perego

Nell’ambito della giornata dedicata ai Mercatini Natalizi, l’Amministrazione Comunale di Molteno propone Tra le stelle con Santa Lucia, storie animate e laboratorio manuale a cura di Elena Perego, dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni circa.

L’iniziativa si terrà Domenica 7 Dicembre, alle 15.30, presso al Sala Mensa della Scuola Primaria di Molteno. Grazie a una formula magica, compare un cielo trapunto di stelle parlanti: sono amiche di Santa Lucia e portano una storia che la riguarda e un piccolo dono ai bambini!

Elena Perego, illustratrice, è specializzata nell’illustrazione naturalistica e in quella per bambini. Da alcuni anni illustra libri per bambini editi da Silele Edizioni, per il quale ha anche eseguito alcune copertine di libri per ragazzi e adulti. Ha svolto attività di educazione ambientale con le scuole e durante le “Settimane Verdi” presso il Parco di Montevecchia e Valle del Curone e ha organizzato, in appoggio con Cooperative, settimane estive residenziali.

Dalla metà degli anni ‘90 si occupa di promozione della lettura: racconta storie animandole con personaggi e pupazzi, utilizzando grandi libri tridimensionali, scenografie e maschere di cartapesta da lei stessa realizzate, accompagnandole con giochi e laboratori manuali. L’attività di animazione, rivolta a bambini da 0 a 10 anni, si svolge prevalentemente nelle biblioteche e nelle scuole delle provincie di Bergamo e Lecco.