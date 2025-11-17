RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Comune di Lecco
lunedì, Novembre 17, 2025
“Tra le stelle con Santa Lucia” con Elena Perego

Nell’ambito della giornata dedicata ai Mercatini Natalizi, l’Amministrazione Comunale di Molteno propone Tra le stelle con Santa Lucia, storie animate e laboratorio manuale a cura di Elena Perego, dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni circa.

L’iniziativa si terrà Domenica 7 Dicembre, alle 15.30, presso al Sala Mensa della Scuola Primaria di Molteno. Grazie a una formula magica, compare un cielo trapunto di stelle parlanti: sono amiche di Santa Lucia e portano una storia che la riguarda e un piccolo dono ai bambini!

Elena Perego, illustratrice, è specializzata nell’illustrazione naturalistica e in quella per bambini. Da alcuni anni illustra libri per bambini editi da Silele Edizioni, per il quale ha anche eseguito alcune copertine di libri per ragazzi e adulti. Ha svolto attività di educazione ambientale con le scuole e durante le “Settimane Verdi” presso il Parco di Montevecchia e Valle del Curone e ha organizzato, in appoggio con Cooperative, settimane estive residenziali.

Dalla metà degli anni ‘90 si occupa di promozione della lettura: racconta storie animandole con personaggi e pupazzi, utilizzando grandi libri tridimensionali, scenografie e maschere di cartapesta da lei stessa realizzate, accompagnandole con giochi e laboratori manuali. L’attività di animazione, rivolta a bambini da 0 a 10 anni, si svolge prevalentemente nelle biblioteche e nelle scuole delle provincie di Bergamo e Lecco.

