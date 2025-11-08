“Tra simbolo e realtà – Pellizza da Volpedo e la cultura artistica di fine ottocento”
Martedì 11 Novembre alle 21.00, si terrà a Merate, presso l’Auditorium comunale “G. Spezzaferri”, la conferenza d’arte Tra simbolo e realtà – Pellizza da Volpedo e la cultura artistica di fine ottocento. La conferenza ruoterà intorno alla figura dell’artista piemontese mettendo in luce la complessa situazione artistica della fine del XIX secolo, periodo caratterizzato da profonde contraddizioni storiche e sociali.
L’evento si tiene in occasione della mostra “Pellizza Da Volpedo. I Capolavori” che si terrà dal 26 settembre 2025 al 25 gennaio 2026 al GAM di Milano, la Conferenza d’arte “TRA SIMBOLO E REALTA’.
