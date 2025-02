Tra marzo e aprile avranno luogo gli ultimi tre appuntamenti per la stagione 2024-2025 del Teatro della Società. Martedì 4 marzo andrà in scena, al Cineteatro Palladium alle ore 21, l’ultimo spettacolo di prosa dal titolo “Transizioni egemoniche. Uno spettacolo divertentissimo!” di e con il giovane storico e divulgatore Guido Damini, che porterà il pubblico nella scoperta dell’ascesa, dell’apice e dell’inesorabile declino delle varie egemonie che hanno tentato di mettere in ordine l’umanità negli ultimi 500 anni. I biglietti sono disponibili a qui.