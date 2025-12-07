In condivisione con le altre fiaccolate della zona, l’Associazione Monte di Brianza, la sezione C.A.I. di Calco e l’Associazione Volontari Antincendi Boschivi di Olgiate Molgora, con il patrocinio dei comuni di Dolzago, Ello ed Oggiono, organizzano il tradizionale trekking notturno del solstizio d’inverno che si svolgerà Sabato 20 Dicembre.

Il tragitto è misto, in parte su carrareccia ed in parte su sentiero nel bosco. L’itinerario è lungo poco più di 7 km, con un dislivello di circa 200 metri. Si consiglia, comunque, la partecipazione a persone abituate al cammino lungo sentieri di collina. La partenza è prevista per le ore 20.00. Il luogo di ritrovo sarà comunicato al momento dell’iscrizione. Al termine della passeggiata sarà offerto un ristoro con vin brulè, te e panettone.

La partecipazione è gratuita ed è necessaria l’iscrizione a: associazionemontedibrianza@gmail.com entro mercoledì 17 dicembre.