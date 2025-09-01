Triathlon di Colico
Domenica 7 Settembre ritorna il grande Triathlon sul Lago di Como con la 3° edizione di Colico, quarta tappa di ComoLakeCup.
Doppia possibilità di partecipazione con distanza Olimpica (start ore 9:30) e Sprint (start ore 10:00). Campo di gara e centro logistico la fantastica Piazza Garibaldi che domina il punto d’incontro tra Lago di Como ed il fiume Adda. La frazione bike attraversa con andamento ondulato le antiche frazioni di Colico Alta mentre la frazione Run completamente pianeggiante ricalca le suggestive orme del famoso Sentiero della Valtellina.
Info e iscrizioni a questo link.