Tributo ufficiale a Lucio Battisti di Lucio Aracri
Arriva Lucio Aracri, il primo e più storico interprete, sosia e Tributo ufficiale a Lucio Battisti al Teatro Cenacolo Francescano di Lecco. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è per Venerdì 27 Marzo alle 21.00.
Stesso nome, stesso look, stesse movenze sul palco: uno spettacolo unico e senza precedenti, capace di riportare in scena un altro Lucio in tutti i sensi. Autore e compositore di musica leggera, Lucio Aracri ha scritto quattro brani per Peppino Gagliardi, inseriti nell’album Momenti, oltre a “Come un uragano” per Sabrina Salerno. È inoltre autore di canzoni come Dimmi perché piangi, Ti ho amato tanto e Gatto persiano, dedicate a giovani emergenti della musica italiana.
