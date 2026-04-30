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giovedì, Aprile 30, 2026
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TROFEO DARIO E WILLY 20° edizione

Si svolge Venerdì 1 Maggio a Valmadrera la 20° edizione del Trofeo Dario e Willy, la gara di skyrunning di 25 chilometri con oltre 2000 metri di dislivello. I runners partiranno in linea alle 9.00 dal lungolago di Parè. L’iscrizione costa 30 euro dal 1 marzo al 22 aprile, 35 euro dal 23 al 28 aprile (o fino a esaurimento posti). Per partecipare è obbligatorio essere in possesso della tessera FISky. Per il regolamento della gara si rimanda a questo link.

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