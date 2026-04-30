TROFEO DARIO E WILLY 20° edizione
Si svolge Venerdì 1 Maggio a Valmadrera la 20° edizione del Trofeo Dario e Willy, la gara di skyrunning di 25 chilometri con oltre 2000 metri di dislivello. I runners partiranno in linea alle 9.00 dal lungolago di Parè. L’iscrizione costa 30 euro dal 1 marzo al 22 aprile, 35 euro dal 23 al 28 aprile (o fino a esaurimento posti). Per partecipare è obbligatorio essere in possesso della tessera FISky. Per il regolamento della gara si rimanda a questo link.
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
29 Nov 2025 - 05 Mag 2026
Mostra “Elegia per un ghiacciaio” di Marco Cordero
Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea - Bellano
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
..
..
Lecco
Lecco
30 Aprile 2026
17°C
cielo coperto
Previsioni orarie
16:00
17°/17°°C 0 mm 0% 3 mph 52% 1024 mb 0 mm/h
19:00
16°/16°°C 0 mm 0% 3 mph 56% 1024 mb 0 mm/h
22:00
13°/14°°C 0 mm 0% 2 mph 68% 1026 mb 0 mm/h
01:00
13°/13°°C 0 mm 0% 0 mph 71% 1027 mb 0 mm/h
04:00
12°/12°°C 0 mm 0% 1 mph 71% 1027 mb 0 mm/h
..
..
..
..
..