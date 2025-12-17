Il Tuba Sotto l’Albero torna a Lecco dopo aver compiuto i suoi primi vent’anni a Ballabio, lo scorso Natale 2024. Una trentina di Euphonisti e Tubisti da tutta la provincia ma anche dall’Emilia, dal resto di Lombardia, si ritroveranno Sabato 20 Dicembre alle 16.45 in Piazza XX Settembre, per farsi e per fare gli auguri di Natale con le più belle arie di Natale della tradizione europea ed anglosassone.

D’altronde la vicinanza con il Natale e la giornata che è comune a tantissimi corpi musicali impegnati nei loro concerti e nelle feste scolastiche o comunali, con concerti e saggi, non permette tutti gli anni di formare un “ensemble” di questi ottoni gravi numerosissimo. È sempre lasciato un po’ alla bontà dei partecipanti, alla libertà dagli impegni con i rispettivi corpi musicali di appartenenza, e alla giornata prescelta. Ma lo spirito è proprio questo: natalizio. Chi partecipa è un suonatore che ama i fiati gravi, “flicorno baritoni” e “bassi” e vuole fare melodia e non solo accompagnamento, una volta all’anno. Il Tuba sotto l’Albero è un po’ il riscatto dei Bassi Tuba e degli Euphonium che per una volta all’anno, nell’occasione più bella, diventano protagonisti e non semplici comprimari come spesso gli capita, in banda od orchestra. Questo concerto che parte da Deck the Halls e finisce con il Jingle Bell’s e altre carole di Natale, dimostra invece la dignità melodica e non solo “ritmica” di questi strumenti a chi l’avesse mai messa in dubbio. E augura a tutti un Buon Natale.