“Tuning the Drums” all’Accademia Musicale Valsassina

Sabato 15 aprile alle 15.00 si svolgerà presso la sede dell’Accademia Musicale Valsassina, in via Roma 42 a Barzio, la Masterclass “Tuning the Drums”, organizzata dall’Accademia stessa in collaborazione con Aramini Strumenti Musicali, Remo e Lantec. La lezione sarà tenuta dal docente di batteria Elia Ambrosioni che guiderà allievi e partecipanti alla scoperta dei diversi sound dello strumento e mostrerà come ottenere il proprio suono o quello più adatto ai diversi generi musicali attraverso la conoscenza dei tipi di pelli, il setup dello strumento e le diverse modalità di accordatura.

L’incontro è aperto a tutti, dai neofiti dello strumento ai musicisti più navigati, ai semplici appassionati e a chi si vuole avvicinare allo studio della batteria, l’ingresso è totalmente gratuito ma è necessaria la prenotazione telefonando, il lunedì o il martedì dalle 14.00 alle 20.00, al numero 0341997057 oppure scrivendo una email all’indirizzo info@accademiamusicalevalsassina.it oppure un messaggio su whatsapp allo 3898351704.