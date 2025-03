Nell’ambito della ventiseiesima edizione di Leggermente che quest’anno ha per tema “UMANO NON UMANO. Rileggere la società del rischio dentro la natura”, l’amministrazione comunale di Valmadrera presenta l’incontro con Mauro Ceruti.

Dal titolo “Siamo sulla stessa barca. Per un’etica planetaria, oltre i recinti e i confini” l’appuntamento si terrà lunedì 24 marzo alle ore 18.00 presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli. Prendendo le mosse dal suo libro “Umanizzare la modernità” edito da Raffaello Cortina, l’autore cercherà di rispondere ad alcune domande centrali della nostra contemporaneità.

Mauro Ceruti è filosofo, docente universitario e ricercatore; è noto per essere uno dei protagonisti dell’elaborazione del pensiero complesso, visione nella quale la biologia viene posta come possibile cerniera fra le scienze umane e quelle chimico-fisiche, rendendo possibile tradurre e far dialogare i risultati di ciascuna disciplina per ottenere una comprensione più piena del cambiamento che ogni scoperta scientifica apporta alla realtà. E’ stato Senatore della Repubblica Italiana, portando il suo contributo negli ambiti dell’Istruzione pubblica, dei beni culturali e dell’infanzia.

L’ingresso è libero, ma la prenotazione è vivamente consigliata sul sito.