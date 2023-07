UN ALTRO EVEREST

Teatro

È una storia vera, non è una storia famosa, da essa non è stato tratto nessun film, ma potrebbe essere la storia di ognuno di noi. Proprio per la sua spietata semplicità. Una storia che racconta le difficoltà e i passaggi obbligatori che la vita ci mette davanti. Crepacci. Non possiamo voltarci dall’ altra parte e non possiamo giraci intorno ma solo attraversarli.

Spettacolo ad ingesso gratuito

Possibilità di cena e pernottamento su prenotazione.

In caso di maltempo sarà spostato al chiuso