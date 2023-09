UN CANESTRO PER FAENZA – TORNEO BENEFICO DI BASKET

l torneo si dividerà in due giornate distinte. Sabato 2 si giocherà il classico 3vs3 aperto a giocatori di tutte le età. Domenica 3 lo spazio sarà dato ai piccoli del minibasket, che potranno giocare anche loro in sfide 3vs3 e saranno anche coinvolti in divertenti gare individuali a premi.

I soldi raccolti col torneo verranno devoluti ad “Amici per Faenza”, come sostegno per i danni dell’alluvione di qualche settimana fa. Tra tutti i partecipanti verrà estratto un premio speciale, una maglia della nazionale italiana autografata da Danilo Gallinari.