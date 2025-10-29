RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.2 C
Comune di Lecco
mercoledì, Ottobre 29, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

“Un canto per Don Carlo Gnocchi”

Giovedì 30 Ottobre si svolgerà, alle 20.45, presso il Teatro Jolly di Olginate, l’incontro Un canto per Don Carlo Gnocchi, volto a ricordare “Il dono della vita“: l’opera del Beato Carlo Gnocchi. L’ingresso è libero con offerta.

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
..
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -