“Un genio alla corte di Vienna” – Concerto in onore di Antonio Salieri

Ha debuttato sabato 25 ottobre la 32° stagione dei Concerti d’Autunno, organizzati dal Comune di Barzanò.

Il concerto di Sabato 29 Novembre alle 21.00 presso la Scuola Primaria di Barzanò, sarà dedicato ad Antonio Salieri e si intitola Un genio alla corte di Vienna, in occasione dei 200 anni dalla sua morte. Il programma, con brani di Salieri e di musicisti dell’epoca compreso Beethoven che di Salieri fu allievo, vedrà la prestigiosa presenza di Francesco Spendolini che, grazie alla sua attività concertistica nei maggiori teatri del mondo, da quest’anno è docente di clarinetto storico presso il Conservatorio Superiore di Parigi. Il programma sarà eseguito con strumenti originali e copie fedeli, mentre il maestro Rocco Carbonara porterà alcuni clarinetti viennesi dell’epoca. Durante la serata, si parlerà inoltre della leggenda dell’uccisione di Mozart da parte di Salieri.