“Un gesto, un uomo, un Alpino da ricordare” – Cerimonia commemorativa del Serg. Magg. Antonio Valsecchi
L’Ass.ne Nazionale Alpini, Sezione di Lecco con il Gruppo Alpini di Civate invita la cittadinanza alla Cerimonia commemorativa del Serg. Magg. Antonio Valsecchi (1888-1965).
La giornata si intitola Un gesto, un uomo, un Alpino da ricordare – nel 60° anniversario della morte e si terrà Sabato 29 Novembre alle 15.00, con ritrovo presso il Monumento dei Caduti di Civate.
Il programma della giornata è il seguente:
- Ammassamento, Alzabandiera e Onore ai caduti
- Corteo verso la Casa del Cieco dove si terrà un momento di ricordo. Al termine rinfresco.
- A seguire, alle ore 18.00, S. Messa di suffragio in Chiesa Parrocchiale.
Prossimi eventi
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
13 Giu 2025 - 23 Nov 2025
“Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider”
Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22 a Lecco
10 Lug 2025 - 23 Nov 2025
Mostra “UROBORO” di Marina Apollonio
Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea - Bellano
