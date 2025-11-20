RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
“Un gesto, un uomo, un Alpino da ricordare” – Cerimonia commemorativa del Serg. Magg. Antonio Valsecchi

L’Ass.ne Nazionale Alpini, Sezione di Lecco con il Gruppo Alpini di Civate invita la cittadinanza alla Cerimonia commemorativa del Serg. Magg. Antonio Valsecchi (1888-1965).

La giornata si intitola Un gesto, un uomo, un Alpino da ricordare – nel 60° anniversario della morte e si terrà Sabato 29 Novembre alle 15.00, con ritrovo presso il Monumento dei Caduti di Civate.

Il programma della giornata è il seguente:

  • Ammassamento, Alzabandiera e Onore ai caduti
  • Corteo verso la Casa del Cieco dove si terrà un momento di ricordo. Al termine rinfresco.
  • A seguire, alle ore 18.00, S. Messa di suffragio in Chiesa Parrocchiale.
