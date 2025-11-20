RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
8.5 C
Comune di Lecco
giovedì, Novembre 20, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

“Un giudice in sicilia”: lettura a più voci per il centenario di Andrea Camilleri

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri, la biblioteca “Giuseppe Panzeri” e l’Assessorato alla cultura del Comune di Galbiate presentano Un Giudice in Sicilia, una lettura a più voci a cura di Leggere per gioco del racconto di Andrea Camilleri. La lettura sarà accompagnata dalla musica di Pietro Cortenova e l’intera serata sarà diretta da Michela Giusto. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è per Domenica 30 Novembre alle 17.00, presso l’Auditorium “Cesare Golfari” a Galbiate.
Tags: , , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -