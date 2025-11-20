“Un giudice in sicilia”: lettura a più voci per il centenario di Andrea Camilleri
In occasione dei 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri, la biblioteca “Giuseppe Panzeri” e l’Assessorato alla cultura del Comune di Galbiate presentano Un Giudice in Sicilia, una lettura a più voci a cura di Leggere per gioco del racconto di Andrea Camilleri. La lettura sarà accompagnata dalla musica di Pietro Cortenova e l’intera serata sarà diretta da Michela Giusto. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è per Domenica 30 Novembre alle 17.00, presso l’Auditorium “Cesare Golfari” a Galbiate.
