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lunedì, Aprile 13, 2026
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“UN MONDO SENZA OGGETTI? NO!”

Previsto per Mercoledì 15 Aprile il sesto incontro del programma di talk sul design, in attesa del Salone del Mobile di Milano 2026, con relatori di rilievo nazionale e internazionale. Il titolo della serata, che si terrà alle 21.00 presso la Sala conferenze della Biblioteca di Olginate, è Un mondo senza oggetti? No!

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