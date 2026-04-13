“UN MONDO SENZA OGGETTI? NO!”
Previsto per Mercoledì 15 Aprile il sesto incontro del programma di talk sul design, in attesa del Salone del Mobile di Milano 2026, con relatori di rilievo nazionale e internazionale. Il titolo della serata, che si terrà alle 21.00 presso la Sala conferenze della Biblioteca di Olginate, è Un mondo senza oggetti? No!
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
29 Nov 2025 - 05 Mag 2026
Mostra “Elegia per un ghiacciaio” di Marco Cordero
Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea - Bellano
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Lecco
Lecco
13 Aprile 2026
14°C
cielo coperto
Previsioni orarie
22:00
15°/15°°C 0 mm 0% 5 mph 80% 1008 mb 0 mm/h
01:00
14°/14°°C 0 mm 0% 4 mph 82% 1008 mb 0 mm/h
04:00
14°/14°°C 0.29 mm 29% 3 mph 83% 1010 mb 0 mm/h
07:00
14°/14°°C 0.07 mm 7% 1 mph 86% 1012 mb 0 mm/h
10:00
17°/17°°C 0 mm 0% 4 mph 64% 1013 mb 0 mm/h
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