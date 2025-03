“Un senso all’esistenza” a Valmadrera e Civate

Le amministrazioni comunali di Valmadrera e Civate, in collaborazione con l’associazione “Vanda Generazione Futuro”, presentano un doppio evento che animerà i due Comuni nella giornata di sabato 29 marzo.

Ad aprire la giornata sarà, presso la Sala Civica di Villa Canali a Civate alle ore 11.00, la presentazione del libro di Francesco Cagliani “Un senso all’esistenza. Pinocchio nella vita di ciascuno di noi”.

Cagliani, assegnista di ricerca in Storia della Filosofia medievale, in questo libro parte dalla celebre fiaba di Collodi per parlare della vita intesa come percorso in cui ciascuno di noi è chiamato, come Pinocchio, a trovare la propria umanità e il proprio senso.

Nel pomeriggio alle ore 17.00 seguirà l’inaugurazione, presso il rinnovato Spazio FBF del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, della mostra dell’artista Giacomo Jack Perego “Un senso all’esistenza. Viaggio tra filosofia e pop art”.

Jack, già noto per altre mostre e happening sul nostro territorio, per la creazione delle sue opere prende le mosse dall’ironia e dall’immediatezza dell’arte di strada e dalla vivacità cromatica e dalla contemporaneità della Pop Art. Questa mostra, oltre a includere le illustrazioni per il libro di Francesco Cagliani, propone un vero e proprio viaggio nel suo catalogo di opere alla ricerca della sua visione del mondo, sempre in dialogo con quella dello spettatore.

La mostra sarà aperta fino al 13 aprile, con i seguenti orari: Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica dalle 17.00 alle 19.00.

E’ possibile concordare visite alla mostra con presenza dell’artista scrivendo a biblioteca@comune.valmadrera.lc.it

Entrambi gli eventi saranno seguiti da un piccolo rinfresco.