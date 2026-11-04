Un tè (filosofico) con Laura Campanello: “Commemorare”
Giovedì 5 novembre alle 20.45 Spazio Aperto a Osnago ospita un nuovo appuntamento con Un tè (filosofico) con Laura Campanello.
Durante il primo giovedì di ogni mese, ci si prende del tempo per aprire tranquille discussioni in cui esplorare il proprio mondo delle idee e di come si traducono in scelte di vita.
Il tema di questa serata sarà Commemorare: si parlerà della commemorazione dei morti e della custodia del ricordo.
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4 Novembre 2026
12°C
cielo coperto
Previsioni orarie
19:00
12°/12°°C 0.16 mm 16% 1 mph 82% 1025 mb 0 mm/h
22:00
11°/11°°C 0 mm 0% 0 mph 87% 1027 mb 0 mm/h
01:00
11°/11°°C 0.11 mm 11% 1 mph 85% 1029 mb 0 mm/h
04:00
12°/12°°C 0.36 mm 36% 0 mph 89% 1029 mb 0 mm/h
07:00
11°/11°°C 0 mm 0% 0 mph 85% 1029 mb 0 mm/h
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