RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
mercoledì, Novembre 4, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Un tè (filosofico) con Laura Campanello: “Commemorare”

Giovedì 5 novembre alle 20.45 Spazio Aperto a Osnago ospita un nuovo appuntamento con Un tè (filosofico) con Laura Campanello.

Durante il primo giovedì di ogni mese, ci si prende del tempo per aprire tranquille discussioni in cui esplorare il proprio mondo delle idee e di come si traducono in scelte di vita.
Il tema di questa serata sarà Commemorare: si parlerà della commemorazione dei morti e della custodia del ricordo.
Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
..
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
4 Novembre 2026
temperature icon 12°C
cielo coperto
79 %
1025 mb
3 mph
Raffica di Vento: 9 mph
Nuvole: 100%
Visibilità: 10 km
Alba: 07:06
Tramonto: 17:05
Previsioni orarie
19:00
temperature icon
12°/12°°C 0.16 mm 16% 1 mph 82% 1025 mb 0 mm/h
22:00
temperature icon
11°/11°°C 0 mm 0% 0 mph 87% 1027 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
11°/11°°C 0.11 mm 11% 1 mph 85% 1029 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
12°/12°°C 0.36 mm 36% 0 mph 89% 1029 mb 0 mm/h
07:00
temperature icon
11°/11°°C 0 mm 0% 0 mph 85% 1029 mb 0 mm/h
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -